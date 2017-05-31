Нетто-зарплата, как свидетельствуют из данных ЦСУ, растет медленнее, чем брутто-зарплата. Напомним, что с 1 января текущего года не облагаемый подоходным налогом минимум снизился с 75 до 60 евро, а минимальная зарплата выросла на 2,7% - с 370 до 380 евро.

Одновременно высокий уровень инфляции – в первом квартале он составил 3,2% - снижает покупательскую способность жителей страны. Поэтому можно говорить о том, что нетто-зарплата в реальности выросла только на 3,1%.

В первом квартале брутто-зарплата в частном секторе составила 881 евро, в общественном секторе - 897 евро, а в общем правительственном секторе, в который входят ведомства государства и самоуправления, Государственное агентство социального страхования, а также государственные и самоуправленческие компании, - 847 евро.