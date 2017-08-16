По информации Lursoft, применен запрет на отчуждение долей капитала, изменение номинальной стоимости долей капитала, снижение стоимости принадлежащих Юрису Линису долей капитала, и запрет на регистрацию коммерческих залогов для связанных с ss.lv фирм Internet и SS, а также фирм Multisistēma Rīga, Enio и Octa.

Эти обеспечения применила присяжный судебный исполнитель Айга Аугустова.

Юрису Линису принадлежит 50% долей капитала в фирмах Internet, SS, Octa и Multisistēma Rīga, а также 10% долей капитала фирмы Enio. Одно из главных направлений деятельности фирм Internet, SS и Enio - интернет-порталы. Multisistēma Rīga занимается торговлей компьютерами и программным обеспечением, Octa - арендой и управлением недвижимостью. Суммарный оборот этих фирм в 2016 году составил 8,447 млн евро.

Как сообщалось, в начале прошлой недели портал ss.lv по запросу СГД был отключен, так как отказался предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. СГД приостановила также хозяйственную деятельность фирмы Internet, связанной с владельцами портала.

После этого портал объявлений ss.lv сменил название на ss.com и продолжает предоставление услуг.