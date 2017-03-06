Затраты Риги на создание комплекса активного отдыха и спорта на улице Кр.Барона, 116а, в сумме составят более пяти миллионов евро. Об этом свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Территорию нового спорткомплекса планируется разделить на две части, поэтому департамент Имущества Рижской думы объявил два конкурса закупок: один — на постройку стадиона и благоустройство территории, второй — только на работу по благоустройству территории (создание отдельной площадки для игр для Рижской Центральной гуманитарной средней школы).

В конкурсе по возведению площадки для игр победила фирма SIA Jūrmalas mežaparki, которая стоимость предстоящих своих работ оценила в 2 012 796 евро. А в конкурсе на постройку стадиона и благоустройство территории победило PS LNK Industries Partnership: стоимость его услуг обойдется Рижской думе в 3 137 780 евро. Ранее предполагалось, что стоимость всего проекта обойдется самоуправлению в 2,5-3 миллиона евро.

Оборот LNK Industries Partnership в прошлом году составил 7 482 902 евро. В это предприятие входят фирмы AS LNK Industries, SIA Enfort и SIA LNK Construction. Начиная с 2012 года LNK Industries Partnership побеждал в нескольких конкурсах закупок, объявленных департаментом Имущества, в частности, в реновации корпусов Рижской 1-й больницы (работы обошлись свыше 3 млн евро), постройка стадиона и благоустройство территории для 84-й Рижской средней школы (за 2,3 млн евро).

Предприятие SIA Jūrmalas mežaparki основано в 2000 году, ее основной капитал — 2840 евро. В 2015 году оборот фирмы составил 1 677 242 евро, прибыль 80 773 евро. 100 процентов капитала предприятия принадлежит Александру Чуде, сообщает сайт Firmas.lv.

До 1 сентября на улице Кр.Барона 116а планируется создать комплекс активного отдыха и спорта, который будет передан в управление расположенной рядом Рижской Центральной гуманитарной средней школы. В целом в близлежащих школах учится около 6,5 тысяч школьников, для которых впредь уроки физкультуры могут проводиться в новом спорткомплексе, а по окончании уроков он будет открыт для всех жителей.

Руководитель имущественного департамента Рижской думы Олег Буров ранее отмечал, что разработанные планы предусматривают снос всех зданий, которые сейчас находятся на территории и замену всех подземных коммуникаций. После реконструкции территория, где сейчас расположен бывший стадион ЛУ, будет делиться на две зоны — площадку для детских игр и спортивные площадки.

Планируется, что все старые и непригодные для эксплуатации хозяйственные здания снесут, старые и сухие деревья и кусты вырубят, на их место посадят новые насаждения. Около главного входа построят административное здание, где будет находиться охрана и система видеонаблюдения, помещения для хранения инвентаря, раздевалки и туалеты.

На территории комплекса предусмотрено место для баскетбольной площадки, площадки для занятий физкультурой, футбольного поля и трех многофункциональных площадок — для волейбола, баскетбола, волейбола, флорбола, гандбола, тенниса и бадминтона. В середине территории будет футбольное поле размерами 64х42 метра, а вокруг — три беговые дорожки длиной 280 метров.

В свою очередь, детская игровая площадка займет площадь 6600 квадратных метров и станет крупнейшей в центре города. Одна ее часть будет предусмотрена для дошкольников и детей младших классов, другая — для подростков.

В первоначальном проекте благоустройства территории было запланировано создание на территории комплекса катка площадью 2800 кв. метров и скейт-площадки на площади 1660 кв. метров. Также обещали оборудовать беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, шесть дополнительных раздевалок и четыре трибуны для зрителей.

На территории расположатся 40 туалетов, в том числе для людей с особыми потребностями. В свою очередь автостоянка около комплекса будет небольшой — на 11 мест, которые предусмотрены для семей и людей с особыми потребностями.

В августе 2016 года Комитет городской собственности Рижской думы отменил ранее принятое решение, согласно которому Латвийской федерации футбола была передана земля на ул. Кр.Барона, 116а под застройку нового спортивного комплекса. Это связано с тем, что Федерация своими силами не сможет реализовать проект по созданию на месте стадиона ЛУ нового футбольного стадиона и "Дома футбола" в связи с удорожанием проекта.