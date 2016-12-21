Им стал ЗИЛ-43276Т, который собрали в прессово-сварочном корпусе завода. По данным ресурса, это одно из немногих подразделений некогда огромного предприятия, работающих до сих пор. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач, был продан трамвайному парку Казани.

Никаких мероприятий по поводу выпуска последней машины в истории завода не проводилось.

ЗИЛ был основан в 1916 году и занимался выпуском грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и машин представительского класса для руководства СССР. На данный момент на заводе продолжается производство легковых машин представительского класса. На месте бывшей территории предприятия ведется строительство жилого комплекса "ЗИЛАрт".