Об этом информационному агентству BNS сообщил в пятницу представитель судовой компании Stena Line, отметив, что увеличить объем рейсов между Лиепаей и Травемюнде было решено с целью дальнейшего развития Центрально-европейского транспортного коридора.

"Для компании Stena Line рейсы из стран Балтии в Центральную Европу и Скандинавию имеют стратегическое значение. Мы ожидаем повышения спроса на транспортировку грузов по маршрутам, где страны Балтии являются отправной или конечной точкой. Цель разработки маршрута - укрепление позиций на рынке, кроме того, мы хотим предлагать клиентам высококачественное обслуживание", - пояснил Эрик Тули, коммерческий директор по вопросам северного региона Балтийского моря.

Паром Stena Nordica будет курсировать по указанному маршруту наряду с паромом Urd; его первое отправление состоится 31 марта 2017 года: судно отправится в Латвию из немецкого порта Травемюнде. В дальнейшем паромы Stena Line будут курсировать по новому графику: 10 еженедельных рейсов между Лиепаей и Травемюнде.

"Мы являемся востребованной судоходной компанией, и наша главная цель – предлагать доступные и надежные услуги, создавая долгосрочные отношения с клиентами. Этот год начался с открытия и укрепления двух транспортных коридоров в регионе Балтийского моря: Лиепая является стратегически важным местом, поскольку представляет собой ворота в Центральную Европу, в то время как Вентспилс позиционируется как мост в Скандинавию", - отметил Оскарс Осис, менеджер по продажам грузовых перевозок в северном регионе Балтийского моря.

Скорость парома Stena Nordica - 28 узлов, вместимость грузовой палубы - 300 машин, на борт судно может принять до 450 человек. Паром был спущен на воду в 2000 году в Японии.