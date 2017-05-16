18 мая в 12.00 откроются АЗС Circle K на ул. Твайка, 2а, на ул. Юглас, 2с, на ул. Милгравья, 10 и на ул. Краста, 101 в Риге.

На следующей неделе, 25 мая, откроются еще четыре АЗС Circle K - в Вентспилсе, Валмиере и в Риге (на ул. Экспорта, 1с и на ул. Курбада, 8).

Как сообщалось, Circle K Latvia планирует до осени завершить ребрендинг всех АЗС под бренд Circle K.

Параллельно ведется ребрендинг АЗС в Литве, Эстонии и Польше. В Норвегии, Дании и Швеции процесс смены бренда уже завершен.

Компания не сообщила, какая сумма будет израсходована на ребрендинг.

Новые АЗС Circle K будут частью международного предприятия, в который войдут почти 15 тыс. магазинов и АЗС.