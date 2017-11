В центре Риги недалеко от железнодорожного вокзала начали сносить небольшой рынок Milda, на месте которого на перекрестке улиц Элизабетес и Э.Бирзниека-Упиша будет построена гостиница Radisson RED.

Гостиница будет находиться на земельных участках с адресами ул. Э.Бирзниека-Упиша, 2 и ул. Э.Бирзниека-Упиша, 4, пишет LA.lv.

Отель на 220 номеров станет первым в Латвии объектом бренда Radisson RED, контролируемого группой Carlson Rezidor Hotel Group. В Риге эту гостиницу группа строит в сотрудничестве с компанией Astor Group.

В The Rezidor Hotel Group входят 480 гостиниц в 80 странах мира. The Rezidor Hotel Group управляет гостиницами Radisson Blu и Park Inn by Radisson в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.