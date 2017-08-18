С открытием нового магазина у предприятия сейчас 154 магазина по всей Латвии.

В новом супермаркете доступно более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров. В свою очередь для удобства клиентов и работников внедрены некоторые новшества, например, во всех кассах установлены сканеры нового поколения, весы и кассы самообслуживания.

С учетом растущего спроса на продукты питания для вегетарианцев и веганов, в этом магазине также оборудованы специальные полки с такими продуктами.

В целом в магазине жителям доступно 14 касс, из которых восемь – традиционные, в которых клиентов обслуживают кассиры, и шесть касс самообслуживания. В трех кассах самообслуживания за покупки можно рассчитываться как наличными деньгами, так и платежной картой, а в трех кассах – только с помощью платежных карт, в том числе и бесконтактных платежных карт.

Общая площадь нового магазина Maxima XXX в торговом центре Domina Shopping составляет 3700 квадратных метров, и в нем работают 90 работников.