На парковке возле торгового центра Alfa введены новые дорожные знаки с максимальной длительностью стоянки, составляющей четыре часа. С 30 октября этого года каждый водитель на передней панели автомобиля должен указать информацию о времени, когда транспортное средство было помещено на стоянку.

"По нашим наблюдениям, водители часто оставляют свои транспортные средства на автостоянках торгового центра Alfa, чтобы отправиться на работу в ближние офисы или пересесть на общественный транспорт, который удобно и быстро отвозит их в центр города, хотя эти автостоянки и предусмотрены для посетителей торгового парка. Чтобы решить эту проблему, мы установили новые дорожные знаки, которые предусматривают время использования автостоянок Alfa до четырех часов. Этого достаточно и для длительного процесса покупок, и для посещения кинотеатра", – говорит руководитель Alfa Ирина Торопова.

На стоянке установлены знаки, согласованные с Latvijas Valsts ceļi, а именно – знак 532 "Автостоянка" с дополнительным знаком 833 "Длительность стоянки". Дорожные знаки предусматривают, что водитель, поставивший автомобиль на территории, отмеченной этими знаками, на видном месте за передним стеклом автомобиля должен поместить информацию о времени, когда транспортное средство было помещено на стоянку.

Время можно указать при помощи специальных часов или оставить записку, в которой указано время, когда автомобиль установлен на стоянку. Если посещение длится более четырех часов, водителю следует обновить установленное время и продолжить процесс покупок.

Размещение транспортных средств на территории т/ц Alfa контролируют полиция самоуправления Риги и Государственная полиция, проверяя, соответствует ли парковка автомобиля требованиям дорожных знаков.