На первый план выходит идея об общественном транспорте по требованию, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

"Там, где нет достаточной загрузки, автобусные маршруты будут обслуживаться по требованию. В то же время у транспорта по требованию может быть несколько форм. Одна из них, когда рейс выполняется только при наличии пассажиров. Вторая может использоваться на маршрутах, на которых пассажиры как таковые есть, но проблемы возникают с загрузкой по всему маршруту. В таком случае конечный этап маршрута выполняется только в том случае, если его заказывают", - рассказал Годиньш.

Автотранспортная дирекция в следующем году планирует запустить первые пилотные проекты, чтобы посмотреть, как будут работать рейсы по требованию.

Автотранспортная дирекция занимается реализацией единой государственной политики в сфере пассажирских и грузовых перевозок.