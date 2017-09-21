По его словам, уже прошел первый этап оценки претендентов. Выяснилось, что многие заявки были неправильно оформлены, а отдельные кандидаты не предоставили необходимые документы.

Отбор прошли пять кандидатов, которые в ходе первого этапа оценки получили максимальное количество баллов. В ближайшие дни планируется пригласить их на собеседования, которые будут проходить в начале октября. Штейнс не раскрыл имена этих кандидатов, но пояснил, что выбор основного кандидата на пост главы Pasažieru vilciens будет сделан во второй половине октября.

Нынешний председатель правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс (на фото) занимает эту должность до того момента, пока не будет найден новый руководитель. Лубанс сообщил, что подал заявку на конкурс, потому что хочет использовать все возможности для продолжения работы.

Предыдущий конкурс на пост главы Pasažieru vilciens закончился безрезультатно, хотя в нем тоже принимал участие Андрис Лубанс.