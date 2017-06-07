Как сообщил на заседании совета директор департамента транзитной политики Минсообщения Андрис Малдупс, в этом году тоже подготовлен доклад о препятствующих транзитным грузоперевозкам факторах и о предложениях портов, министерств, стивидоров и других причастных сторон по их устранению.
Одно из таких предложений - улучшить обмен информацией между Latvijas dzelzceļš (LDZ) и Госпогранохраной.
Минфину предложено в сотрудничестве с министерствами сообщения и внутренних дел рассмотреть возможность введения электронной очереди в местах пересечения границы с Россией и Белоруссией.
Минфину предложено также рассмотреть возможность открыть в Лиепайском порту один пункт таможенного контроля вместо нынешних пяти.