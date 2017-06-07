Министерства финансов, сообщения и внутренних дел рассмотрят возможность введения электронной очереди в местах пересечения границы с Россией и Белоруссией, сообщили агентству LETA в Латвийском совете портов, транзита и логистики.

Как сообщил на заседании совета директор департамента транзитной политики Минсообщения Андрис Малдупс, в этом году тоже подготовлен доклад о препятствующих транзитным грузоперевозкам факторах и о предложениях портов, министерств, стивидоров и других причастных сторон по их устранению.

Одно из таких предложений - улучшить обмен информацией между Latvijas dzelzceļš (LDZ) и Госпогранохраной.

Минфину предложено в сотрудничестве с министерствами сообщения и внутренних дел рассмотреть возможность введения электронной очереди в местах пересечения границы с Россией и Белоруссией.

Минфину предложено также рассмотреть возможность открыть в Лиепайском порту один пункт таможенного контроля вместо нынешних пяти.