С 22 августа правительство начнет работу над бюджетом 2018 года. Кабмину предстоит рассмотреть доклад Министерства земледелия, в котором предлагается снизить НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды до 5%.

В докладе говорится, что такой шаг поможет конкурентоспособности легального рынка соответствующей продукции. В списке — яблоки, груши, вишня, слива, клубника, малина, черная и красная смородина, картофель, помидоры, капуста, огурцы, бобы, репа и многие другие продукты.

Сейчас Латвия — одна из пяти стран Евросоюза, в которых не применяется сниженная ставка НДС на продовольствие. Другие четыре страны: Литва, Эстония, Болгария и Дания. Но в Латвии есть исключение: НДС 12% облагается специальное питание для младенцев.

Как отмечают авторы доклада, снижение НДС на вышеупомянутые продукты наиболее ощутят люди с низкими доходами. При этом с розничными торговцами должно быть подписано соглашение о пропорциональном снижении цен.