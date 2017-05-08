Финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta объявил, что все супермаркеты Prisma в Латвии и Литве закроются в июне. В начале этого года компания приступила к обновлению стратегии международного бизнеса и пришла к выводу, что доля Prisma в Латвии и Литве недостаточна велика, чтобы этот бизнес был прибыльным в будущем.

В Латвии позиции Prisma значительно подорвали запрет на эксплуатацию магазина на ул. Деглава в Риге и преждевременное расторжение договора аренды в Domina Shopping. Что появится на месте закрытых магазинов, пока неизвестно.