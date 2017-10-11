В этот же день будет проходить официальная церемония по открытию ресторана, поэтому для обычных посетителей он откроется только во второй половине дня.

Lido в Иманте станет 13 заведением компании в Латвии. В данный момент в сеть Lido входит 12 ресторанов и три магазина в Риге, три бистро в Таллине, два ресторана Ķirsons и производство в Берлине, кулинарное и мясное производство в Риге, а также пивоварня и кондитерский цех.

В 2016 году оборот группы предприятия Lido составил 45 млн евро, убытки - 1,2 млн евро.