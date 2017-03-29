На создание резерва нефтепродуктов для Латвии претендуют 13 компаний

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Министерство экономики в феврале этого года объявило конкурс на создание государственного резерва нефтепродуктов. В рамках конкурса подано 13 заявок от претендентов из Латвии, Литвы, Великобритании и Швейцарии, сообщили агентству LETA в министерстве.