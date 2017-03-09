Заказчиком строительных работ является фирма Verus Praedium. Стройку планируется начать уже в нынешнем году, а магазин может открыться в конце августа 2018 года. Управлять магазином будет фирма Paul Mason Properties на основании договора о франшизе с зарегистрированной в Исландии компании Inter IKEA Systems BV.

В здании будет три надземных этажа и один подземный. В западной части здания будет размещаться экспозиционный зал самообслуживания на одном этаже, в восточной части - торговый зал на двух этажах. Общая площадь здания составит 34 000 квадратных метров, в магазине будет создано примерно 300 рабочих мест. Магазин будет находиться возле перекрестка улиц Юглас и Бикерниеку.