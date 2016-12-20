"Прокуратура автономной республики Крым по обращению народного депутата Украины Логвинского Г. В. начала досудебное расследование по факту соучастия должностных лиц компании Booking в помощи в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Сейчас досудебное расследование продолжается", — говорится на сайте прокуратуры.

Как сообщает телеканал, Логвинский требует заблокировать доступ к сайту, а также "возместить Украине все незаконно полученные средства".