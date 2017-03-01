1 марта в Латвии начинается период подачи деклараций о доходах за 2016 год. При этом, по данным опроса Swedbank, претендовать на возврат налогов от государства будет только половина жителей страны. Портал Delfi напоминает, что нужно знать о декларациях о доходах.

Все прежние возможности возврата налога – за оплату лечения и образования, взносы в частные пенсионные фонды, платежи премий страхования жизни и здоровья, а также пожертвования - остаются в силе. Удобнее всего подать декларацию через электронную систему декларирования Службы государственных доходов, поскольку в ней уже заранее отражена вся информация о налогоплательщике, включая перенесенные с предыдущих лет расходы на медицинские услуги и образование.

Добровольную декларацию о доходах за 2016 год можно подать с 1 марта 2017 года. Последний срок подачи документов - 30 июня 2020 года. Подать декларацию может любой житель, который в 2016 году имел доходы и платил подоходный налог с населения. Подробная информация о том, как подать декларацию - в статье "Государство вам должно. Как правильно подать годовую декларацию и вернуть часть налогов".

Что нового?

С этого года декларация о доходах является важной частью системы необлагаемого дифференцированного минимума. Коротко говоря, государство немного увеличивает ежемесячные сборы подоходного налога, однако жители могут вернуть часть средств после подачи декларации. Более того, при определенном уровне зарплаты доходы человека увеличиваются. Возврат переплаченного подоходного налога в связи с применением дифференцированного необлагаемого минимума не распространяется на жителей с ежемесячными доходами свыше 1000 евро до уплаты налогов. Подробно о системе необлагаемого дифференцированного минимума - в статье "Минус 4 евро в месяц. Почему ваша зарплата станет меньше, и что с этим делать".

Кроме того, теперь можно вернуть расходы на оплату образования по интересам для детей в возрасте до 18 лет. То есть, родители могут вернуть часть подоходного налога с населения из сумм, уплаченных, например, за занятия музыкой, танцами или спортом.