Доходы Берзиньша в прошлом году пополнились также 29,125 тыс. евро от компании RB Rail, в которой он занимает должность председателя совета, процентами от кооперативного ссудо-сберегательного общества Dzelzceļnieks KS в размере 117 евро и зарплатой в высшей школе бизнеса "Туриба" в размере 32 евро.

На конец 2016 году вклад Берзиньша в банке составлял 13,106 тыс. евро, в Dzelzceļnieks KS - 87,948 тыс. евро. В его собственности имеются также земельный участок и жилой дом в Озолниекской волости.

В конце 2016 года Берзиньшу принадлежали 35 сертификатов ликвидируемого Latvijas krаjbanka и доли капитала акционерного общества Deul стоимостью 4268 евро. Шеф LDz был также владельцем фондов вложений стоимостью 32 тыс. евро.

Долговые обязательства Берзиньша в конце прошлого года составили 132 тыс. евро - на 4000 меньше, чем год назад.