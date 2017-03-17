В Вецриге началась реализация уже давно задуманного проекта - гостиницы Hilton Garden Inn. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

Гостиница будет находиться на Ратушной площади возле Дома черноголовых и церкви Святого Петра, то есть в историческом центре Риги, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как информирует представитель Рижской стройуправы Эдгарс Бутанс, в разрешении на строительство гостиницы по адресу улица Грециниеку, 25 сделана отметка о выполнении условий для начала строительных работ, а это означает, что девелопер имеет право начать строительство.

Начало строительных работ подтвердил главный архитектор Риги Гвидо Принцис и автор архитектурного проекта, руководитель фирмы Arhis, Андрис Кронбергс.

Девелопером в этом проекте выступает литовская компания Nevertel. Сейчас строится основное здание гостиницы, у которого в будущем появятся еще две пристройки.

По словам Андриса Кронбергса, для возведения основного здания уйдет примерно один год. Поэтому, скорее всего, не сбудется прогноз представителей Hilton Garden Inn, которые летом прошлого года говорили, что гостиница будет построена к концу 2017 года.

Гостиница строится на участке земли площадью 1022 квадратных метра. Общая площадь здания гостиницы составит 5502 квадратных метра, площадь помещений - 4979 квадратных метров. В Hilton Garden Inn будет оборудовано примерно 100 номеров.

Ранее сообщалось, что общественность обеспокоена, так как новостройка может навредить историческому центру Риги, включенному в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также испортить панораму Старой Риги, которой выдан знак Европейского наследия.