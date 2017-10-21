На этой неделе начата забивка свай на строительной площадке бизнес-центра Origo компании по управлению торговыми центрами Linstow Center Management (LCM).

Как рассказал директор по проектам LCM Андис Кублачев, на Привокзальной площади, 1, где будет расположен новый мультифункциональный торгово-офисный центр, продолжаются подготовительные работы, которые выполняет ООО Skonto buve.

Новое здание станет частью торгового центра Origo, на трех первых этажах которого будут расположены торговые площади, а на четвертом-шестом этажах - 11 500 квадратных метров офисных помещений Origo One.

Строительство бизнес-центра Origo, которое планируется завершить в 2019 году, будет способствовать улучшению городской среды на участке от Привокзальной площади до улицы Дзирнаву, а также впишется в проект нового железнодорожного вокзала.