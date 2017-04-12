Строительство поручено предприятиям из Казахстана. А в конце апреля на место будет доставлено необходимое оборудование и начата его установка. Этим уже будут заниматься специалисты из Латвии.

Латвийской экспозиции в павильоне "Astana Expo 2017" выделено 365 кв. м. На той площади решено возвести двухэтажный стенд, на первом этаже планируют разместить информационные площадки и магазинчики с латвийскими продуктами, на втором – помещения для переговоров. Стенд Латвии должен быть готов к 26 мая.

Участие в выставке подтвердили 18 предприятий, еще примерно 30 – взвешивают возможность подключиться к работе позже. Ранее директор латвийского павильона на выставке "Astana Expo 2017" Ансис Эгле рассказал, что лейтмотивом павильона является концепция "Латвия как место встречи". Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком.

Общие затраты - 779 000 евро, в том числе 95 000 евро еще надо привлечь.

Выставка "Astana Expo 2017" будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - "Энергия будущего".