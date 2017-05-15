На очередном собрании акционеры планируют внести в устав компании изменения, согласно которым правление Reverta в дальнейшем будет состоять из одного члена. Планируется, что эти изменения вступят в силу 20 июня 2017 года.

Сейчас в правлении компании работают два человека: председатель правления Солвита Деглава и член правления Рута Амтмане, а по уставу должно быть три.

Как сообщалось, на очередном собрании акционеров Reverta 29 мая планируется принять решение о прекращении работы компании.

На собрании акционеры планируют также утвердить отчет за 2016 год, ознакомиться с отчетом ревизионной комиссии за 2016 год, выбрать ревизора на 2017 год и утвердить положение о ревизионной комиссии.

Утвержденный Еврокомиссией план реструктуризации предусматривает разработку портфеля Reverta и прекращение деятельности до конца 2017 года.

Reverta приступила к работе в мае 2012 года.

Аудированные убытки Reverta в 2016 году составили 45,93 млн евро - на 0,8% больше, чем в 2015 году, общие убытки группы Reverta сократились на 16,9% - до 45,078 млн евро.

96,89% долей капитала Reverta принадлежат Агентству приватизации, 3,11% - другим акционерам. Облигации компании включены в список ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.