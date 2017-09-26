В финансовом отчете за шесть месяцев 2017 года компания указала, что начат крупный проект по модернизации и реконструкции производственных помещений, предусматривающий объединение двух производств под одной крышей.

Latvijas balzams обратился с заявлением в Минэкономики о предоставлении скидки. В правительство был подан соответствующий проект решения.

После заседания министр экономики Арвил Ашераденс сообщил, что решение отложено по запросу национального объединения Visu Latvijai-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (VL-ТБ/ДННЛ).

Национальное объединение требует проанализировать, действительно ли Latvijas balzams - та компания, которой нужно присвоить налоговую скидку. Вопрос будет рассматриваться через неделю.

Предприятия спешат подать заявления на налоговые скидки, так как в будущем году порядок закон о налоге на прибыль предприятий меняется.