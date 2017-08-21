Бум арендной платы в частном секторе

Изменение цен, налоговых ставок и тарифов отражается практически на всех рижан – тех, кто живет в приватизированных квартирах или приобретает жилье на собственные средства, а также тех, кто снимает квартиры в муниципальном жилом фонде или на свободном рынке.

Надо сказать, что в частном секторе цены на аренду квартир растут особо стремительно. Как отмечает в своем обзоре риэлтерская компания Balsts, спрос на рынке найма превышает предложение. В новых проектах и капитально отремонтированных домах в центре города арендная ставка близка к 10 евро за квадратный метр, в частично отремонтированных домах ставки в среднем 6,5 евро за квадратный метр, а в неотремонтированных - 5,5 евро за квадратный метр. Подорожание эксперты объясняют не только ростом затрат на обслуживание, но и принципом свободного рынка – чем выше спрос, чем выше и цены.

Цены муниципального жилого фонда сдерживают тарифы

Рижский муниципальный жилой фонд стоит особняком, так как не сдает жилье на свободном рынке. Поэтому тем, кто снимает квартиры в домах Rīgas pilsētbūvnieks, особо не стоит беспокоиться, так как цены определяются с учетом правил Рижской думы. Как отмечает представитель предприятия Иво Киршбалтс, для нанимателей жилплощади в социальных домах тарифы сохраняться на прежнем уровне – 6 центов за квадратный метр. Рост затрат компенсируется за счет бюджета Рижской думы.

Для снижения затрат удалось урезать административные выплаты. Поэтому только в отдельных домах с 2018 года тарифы будут выше: в 32 домах цены сохраняться, в 8 зданиях – снизятся, а в 6 домах будут на уровне 3,5-7,4 центра за квадратный метр.