Служба государственных доходов (СГД) и Министерство финансов 30 марта наградили крупнейших налогоплательщиков в 2016 году.

В этом году не было специального приза крупнейшему налогоплательщику в стране, награждались крупнейшие налогоплательщики в регионах Латвии в категориях малых, средних и крупных предприятий. Также были отмечены крупнейший плательщик налога на рабочую силу, крупнейший экспортер, крупнейший налогоплательщик с капиталом государства или самоуправления. Кроме того, был вручен приз в номинации "Дебют 2016 года".

В Риге и Рижском регионе палнирования крупнейшим налогоплательщиком по сумме уплаченных налогов и одновременно крупнейшим налогоплательщиком в стране признано ООО Circle K Latvia. В категории малых предприятий Риги и Рижского региона планирования награду вручили ООО Belam-Riga, в категории средних предприятий - ООО Neste Latvija, в категории крупных компаний - Circle K Latvia.

В Латгальском регионе планирования в категории малых предприятий приза удостоилось ООО Energy Resources CHP, в категории средних предприятий - Latvijas Maiznieks, в категории крупных предприятий – АО Preiļu siers. В Земгальском регионе планирования в категории малых предприятий наградили ООО Bauskas alus, в категории средних предприятий - Astarte-Nafta, в категории крупных предприятий – АО Virši-A.

В Курземском регионе планирования в категории малых предприятий награду получило ООО Sumata, в категории средних предприятий – АО UPB, в категории крупных предприятий – ООО Ventspils nafta terminаls. В Видземском регионе планирования крупнейшим налогоплательщиком в категории малых предприятий признано ООО Gaižēni, в категории средних предприятий – АО Cеsu alus, в категории крупных предприятий – ООО Firma Madara'89.

АО Latvenergo получило приз в категории крупнейших налогоплательщиков с капиталом государства или самоуправления. ООО Mikrotikls стало лауреатом в категории крупнейший экспортер по объемам экспорта в третьи страны и территории. Крупнейшим плательщиком налога на рабочую силу в 2016 году признано ООО Maxima Latvija. ООО Lattransbuve получило награду в номинации "Дебют 2016 года". Крупнейших налогоплательщиков в Латвии награждают с 1997 года.