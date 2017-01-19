Основные ставки:

  • 0,2% от кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро
  • 0,4% - от 56 915 до 106 715 евро;
  • 0,6% - свыше 106 715 евро.

Какие изменения вступили в силу с 2017 года?