Основные ставки:
- 0,2% от кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро
- 0,4% - от 56 915 до 106 715 евро;
- 0,6% - свыше 106 715 евро.
Какие изменения вступили в силу с 2017 года?
- налог на застройку;
- кадастровая стоимость на культурно-исторические объекты и отдельные квартиры;
- специальная оценка сельскохозяйственной земли;
- новые правила в отдельных самоуправлениях.
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