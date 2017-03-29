"Налог является тяжелым бременем и для жителей, и для бизнеса. Нельзя допустить несоразмерного роста этого налога в будущем", - отметил член правления Национального альянса девелоперов в ходе дискуссии, организованной Минэкономики и альянсом.

Председатель правления компании YIТ Celtnieciba Андрис Боже назвал налог конфискационным и выдавливающим. Он привел пример Стопиньской волости, на домашней странице которой опубликованы постановления о взыскании в бесспорном порядке просроченных налоговых платежей с целого ряда жителей.

"Если с этих людей нечего будет взять, их просто выдворят из жилья. Из-за налога в Риге и Юрмале около 12-15% жителей в год теряют свое жилье", - сказал Боже.

Сейчас жители беспокоятся о том, как заплатить налог, но мало кто задумывается, что в будущем году кадастровая стоимость вырастет и сумма налога может увеличится на 30-50%, если не будет изменен порядок расчета кадастровой стоимости или ставки налога.

Для обуздания роста суммы налога на недвижимость была создана рабочая группа, которая так и не нашла решения проблемы. Прозвучало несколько предложений, но все они не нашли общего одобрения участников рабочей группы.

Тем временем, в обществе растет поддержка идеи отказа от налога не единственную недвижимость. Этот вариант собрал необходимое количество подписей на портале общественных инициатив, проект был передан политикам, но они его игнорируют.

Вероятная причина – нежелание отказываться от доходной части бюджета. Налог на недвижимость приносит немалые деньги. В Латвии речь идет, по меньшей мере, о 250 млн евро, в Литве – 100 млн евро, в Эстонии – 70 млн евро. Почему такая разница? В Эстонии, например, существует необлагаемый минимум на площадь, а в Литве – на размер кадастровой стоимости объекта.

Какие предложения уже озвучили политики?

Налогом на недвижимость не следует облагать жилые здания с прилегающей к ним землей, кадастровая стоимость которых не превышает 100 000 евро, считает министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

Министр считает необходимым сохранить для самоуправлений также возможность на свое усмотрение устанавливать дополнительные категории налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые льготы.

Он также поддерживает предложение установить такой порядок начисления налога, который будет справедливым, и на размер налога не будет влиять число лиц, задекларированных в объекте недвижимости.

Это решение предусматривает при начислении налог на жилое здание и прилегающую к нему землю использовать три компонента: фиксированную плату за каждый квадратный метр площади жилого здания, фиксированную плату за каждый квадратный метр площади прилегающей к нему земли и процентную ставку от общей кадастровой стоимости недвижимости.

В этом расчете фиксированная плата за жилое здание должна быть предусмотрена в большем размере, чем за прилегающую к нему землю, например, 0,50 евро и 0,05 евро за квадратный метр соответственно.

Если эти предложения будут поддержаны, можно будет отменить нормы, по которым самоуправление может начислять налог в размере 0,2-3% от кадастровой стоимости недвижимости.

Министерство юстиции, в свою очередь, в течение ближайших недель подаст на рассмотрение правительству законопроект, предусматривающий замораживание кадастровой стоимости недвижимости на два года. Об этом заседании парламентской комиссии по запросам сообщил парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс.

"База кадастровой стоимости не менялась в течение трех лет, но в ближайшее время Министерство юстиции подаст правительству законопроект, предусматривающий замораживание кадастровой стоимости еще на два года. Минюст поручил Государственной земельной службе в течение года упорядочить методику расчета кадастровой стоимости, исключив влияние на нее спекулятивных сделок. В течение второго года база кадастровой стоимости будет пересчитана по новой методике", - сказал Иесалниекс.

В настоящее время проблемы связаны с тем, что расчет налога на недвижимую собственность производится на основе кадастровой стоимости. "Особенно невыносимым налоговое бремя стало для владельцев земли в Рижском регионе. Замораживание кадастровой стоимости на два года проблемы не решит, а лишь отложит их решение, но это даст время, чтобы придумать выход", - пояснил Иесалниекс.

Министерство финансов поддерживает предложение Минюста ограничить рост налога на недвижимость в пределах 10%.

Минфин с прошлого года работает над изменением модели налога, но конкретных соглашений пока не достигнуто. Сформирована политическая рабочая группа, которая договорилась передать в правительство предложение Минфина до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и в 2018 году установить, что налог не может увеличиваться более чем на 10%.

Министр финансов Рейзниеце-Озола скептически относится к идее отменить налог на единственное жилье. Она напомнила, что самоуправления уже сейчас имеют право применять всевозможные скидки.

"Государство предоставило самоуправлениям огромную гибкость, и умные главы самоуправлений уже сейчас используют возможность установить посильные ставки налога", - добавила министр.