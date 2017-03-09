По данным управления доходов самоуправления Рижской думы, самый большой ННИ за дом в Риге, если применяется пониженная ставка налога, составил свыше 4000 евро, тогда как по самой большой ставке крупнейший из платежей - почти 9000 евро.

"Для физических лиц самый большой платеж по ННИ за 2016 году за индивидуальный дом в Риге по ставке 1,5% составил 8969 евро, а по ставке 0,2-0,6% - 4148 евро", - пояснил руководитель управления доходов самоуправления Илмарс Зиедонис.

В свою очередь, владельцам квартир пришлось платить 5056 евро (по ставке 1,5%) и 2111 евро (по ставке 0,2-06%).

Самый маленький налоговый платеж за 2016 год за жилье в Риге составил несколько центов. За индивидуальный дом в Риге по ставке 1,5% - 0,23 евро, по ставке 0,2-0,6% - 0,01 евро, а за квартиру - 0,10 евро.

"Наименьшие суммы начислены за часть индивидуального дома или квартиры, у которых имеется несколько собственников", - поясняет Зиедонис.

Преимущественно ННИ за квартиру в столице 2016 году составлял 10-50 евро. Такой платеж насчитан для 198,7 тыс. налогоплательщиков. За дома ННИ в таком размере насчитан для 6562 налогоплательщиков, 3686 налогоплательщикам придется заплтить за дом 50-100 евро, а 3219 владельцам домов - 100-500 евро.

Как уже сообщалось, ННИ рассчитывается по формуле на базе кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Сейчас ННИ на квартиру составляет 0,2% для объектов с кадастровой стоимостью до 56 915 евро, 0,4% - для квартир с кадастровой стоимостью 56 915 - 106 715 евро, и 0,6% - для квартир с кадастровой стоимостью свыше 106 715 евро.

С 2016 года в Риге до 1,5% повысилась ставка ННИ на землю и жилье, в котором не задекларированы жители.

ННИ за жилье в размере от 0,2%-0,6% применяется за недвижимость, в которой задекларированы граждане или неграждане Латвии. Дополнительные скидки полагаются для семей с детьми.

Напомним, что Джемме Скулме за дом начислен ННИ в размере 3490 евро. Это означает, что за дом в месяц только налоговые платежи составляют 291 евро. В доме проживают шесть человек, трое из них - пенсионеры.