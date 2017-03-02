В будущем году из-за увеличения кадастровой стоимости должны резко вырасти платежи по налогу на недвижимость. Специально созданная рабочая группа продолжает искать компромисс, как избежать коллапс. Но решений остается все меньше, так как отдельные варианты уже признаны неприемлемыми.

Так, единственное жилье вряд ли будет полностью освобождено от налога на недвижимость. Идея о введении единой ставки на объекты тоже не рассматривается, пишет в четверг газета Dienas Bizness, ссылаясь на директора Департамента прямых налогов Минфина Астру Каляне.

Напомним, что в 2017 году кадастровую стоимости было решено заморозить. Но с будущего года она должна максимально соответствовать рыночной ситуации. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к росту налогу на недвижимость.

Например, в среднем кадастровая стоимость серийного жилья на сегодня составляет 72% от рыночной, а с будущем году эта цифра составит 86%. Кадастровая стоимость на квартиры в новостройках вырастут с нынешних 38% до 81% от рыночной ситуации, а частные дома – с 65% до 79%.

Поэтому уже известно, что самый резкий рост суммы налога ожидает владельцев: