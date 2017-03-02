Так, единственное жилье вряд ли будет полностью освобождено от налога на недвижимость. Идея о введении единой ставки на объекты тоже не рассматривается, пишет в четверг газета Dienas Bizness, ссылаясь на директора Департамента прямых налогов Минфина Астру Каляне.
Напомним, что в 2017 году кадастровую стоимости было решено заморозить. Но с будущего года она должна максимально соответствовать рыночной ситуации. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к росту налогу на недвижимость.
Например, в среднем кадастровая стоимость серийного жилья на сегодня составляет 72% от рыночной, а с будущем году эта цифра составит 86%. Кадастровая стоимость на квартиры в новостройках вырастут с нынешних 38% до 81% от рыночной ситуации, а частные дома – с 65% до 79%.
Поэтому уже известно, что самый резкий рост суммы налога ожидает владельцев:
- квартир в серийных домах в крупных городах Латвии и Рижском регионе, где с 2012 года выросли цены
- квартир в новых проектах, которые были сданы в эксплуатацию после 2000 года (всего около 5% от всех квартир)
- домов в новых поселках (всего около 6% от всех домов)
- эксклюзивной недвижимости (выделено около 20 таких особых зон)
- сельскохозяйственной земли (прирост – около 10%).