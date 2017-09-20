Латвийская программа поддержки налогоплательщиков позволяет избежать пени и штрафов по налогам - при условии, что должники выплатят основную сумму в срок. Портал Delfi рассказывает все, что нужно про это знать.

Основная идея в том, что с 1 октября по 2 января 2018 года и до конца года юридические и физические лица, у которых есть долги по налогам, могут заплатить основную сумму задолженности не позднее 31 декабря 2019 года. В этом случае проценты и пеня начислены не будут.

СГД публикует список налогоплательщиков с долгами свыше 150 евро на своем сайте. В настоящий момент в этом списке числится около 50 000 предприятий и частных лиц.

Планируется, что в результате списания пени и штрафов налогоплательщиков доходы бюджета от реализации программы поддержки могут составить 33 млн евро в год.