Свои заявки за 8 дней в СГД подали 962 физических и 1 247 юридических лиц. Положительное решение вынесено в отношении 177 частных лиц на сумму 296 426 евро и 39 юридических лиц на сумму 1,469 млн евро. В указанных суммах включены как основной долг, так и штрафные санкции.

Как уже ранее писал портал Delfi, каждый, у кого образовалась налоговая задолженность, в период с 1 октября 2017 года по 2 января 2018 года может подать заявку в СГД для участия в программе налоговой поддержки. Если должник оплатит основную налоговую задолженности, то ему погашаются штрафные санкции.

В программе поддержки могут принимать участие как частные лица, так и коммерсанты, заполнив специальное заявление. Программа поддержки распространяется на все виды налогов, за исключением налога на недвижимость и налога солидарности, независимо от того в течение какого периода времени сформировалась основная задолженность.

Каждое физическое лицо может подать заявку на участие в программе поддержки, указав на день подачи заявления имеющуюся сумму основной налоговой задолженности в разделе о видах налогов.

В свою очередь, юридические лица могут подать заявку на участие в программе поддержки на сумму основной налоговой задолженности, которая не превышает сумму основной налоговой задолженности по состоянию на 1 июня 2017 года, и, если она не оплачена до того дня, когда коммерсант подаёт заявку на участие в программе поддержки. Например, если у предприятия на 1 июня 2017 года была задолженность в размере 1000 евро, а в октябре уже 2000 евро, тогда в заявлении на участие в программе поддержки он может указать только долг в размере 1000 евро.

В заявлении налогоплательщик указывает сумму основного долга, виды налогов, которые заявляет на поддержку, и в течении скольких месяцев обязуется уплатить задолженность. Основную сумму долга в рамках программы можно разбить на одинаковые части и делать ежемесячные платежи. Срок оплаты может быть продлён до 24 месяцев, но не дольше чем до 31 декабря 2019 года.

Юридические лица заявление могут заполнить и отправить в системе электронного декларирования СГД (в разделе "" Документы "– Подготовить документ "Из формы" - Другие – "Заявление на участие в программе поддержки для погашения штрафных санкций"), в свою очередь физические лица также могут подать заявление:

лично обратившись в центр обслуживания клиентов СГД;

используя надежную электронную подпись, отправив на адрес э-почты vid@vid.gov.lv;

отправив по почте на адрес: Служба государственных доходов, ул. Талеяс 1, Рига, LV-1978.

Налогоплательщики, которые хотят узнать основную сумму налоговой задолженности, размер пени и штрафных санкций на день подачи заявления, могут это уточнить в СЭД СГД. Физические лица, которые не являются пользователями СЭД, сведения о размере основной налоговой задолженности могут получить, связавшись со специалистом СГД, который указан в отправленном письме СГД.

Обращаем внимание, что в следующих случаях нет права на участие в программе:

если по отношению к налогоплательщику принято решение об остановке хозяйственной деятельности;

если налогоплательщик исключён из реестра СГД на налог на добавленную стоимость;

если кто-либо из должностных лиц налогоплательщика включена в список лиц риска или адрес налогоплательщик включён в список адресов риска;

если по отношению к налогоплательщику суд объявил процесс о неплатежеспособности.

Эта программа поддержки не относится к налогоплательщикам, по отношению задолженностей которых в свое время уже были приняты решения в соответствии с законом 2012 года о Мероприятиях налоговой поддержки, если эти решения в силе, и выполнение которых по-прежнему контролирует СГД.

В случае возникновения вопросов или неясностей просим звонить по информационному телефону СГД по налоговым и таможенным вопросам +371 6712000, выбрав первую тему "Налоги", проконсультироваться лично в любом центре обслуживания клиентов СГД или задать свой вопрос в разделе "Контакты/Задать вопрос СГД" на домашней странице СГД. Подробная информация о программе налоговой поддержки, а также бланк заявления размещены на интернет-странице СГД в разделе "Налоги/Полезная информация/Налоговая задолженность".