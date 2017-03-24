Наращивание дефицита госбюджета

В результате налоговой реформы дефицит латвийского бюджета может вырасти до 2% от ВВП, заявил в пятницу утром в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) министр экономики Арвилс Ашераденс ("Единство").

Он также заметил, что на фоне увеличения дефицита бюджета Латвию ждет серьезный разговор с Европейской комиссией, которую придется убеждать в том, что страна сможет внедрить реформу и получить от нее выгоду. Впрочем, точных расчетов о возможных результатах пока нет.

Накануне, 23 марта, министр говорил, что сейчас - отличный момент для осуществления реформ. Латвийская экономика в последующие три года будет расти по меньшей мере на 3% в год, если не будет каких-либо геополитических потрясений.

Реинвестированная прибыль – стимул кредитования

Кредитование в результате изменений налоговой системы в Латвии может только возрасти, указал в интервью агентству LЕТА президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

"Очень многие предприятия до сих пор не ощущали никакого стимула со стороны государства, чтобы вкладывать заработанные деньги в расширение производства, так как это было сравнительно дорого. Мы считаем, что необложение вкладываемых обратно в производство средств налогом на прибыль может служить хорошим подспорьем также на переговорах с коммерческими банками. Банки, видя свободные средства в распоряжении предприятий, будут готовы софинансировать намного больше проектов. То есть, у предприятий появился бы эдакий как бы дополнительный собственный капитал. Мы уверены - если все удастся воплотить и не будет никаких дополнительных сложностей, то в будущем кредитование в результате изменений налоговой системы может только возрасти", - сказал он.

На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы необложение подоходным налогом реинвестированной прибыли подняло предприятия на такой уровень, чтобы их балансы не вызывали подозрений у кредиторов, Римшевич ответил, что на это может потребоваться примерно год.

Он также отметил, что настроение в кредитовании домохозяйств положительное, в том числе правительство пошло навстречу в софинансировании покупки первого жилья. "Мы также видим, что в кредитовании частных лиц в прошлом году дела шли лучше, чем в кредитовании предприятий", - добавил Римшевич.

В чем суть налоговой реформы?

Пока что фискальное влияние планируемой масштабной налоговой реформы - с небольшим минусом, признается министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Министерство финансов предлагает:

подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов;

повысить минимальную зарплату до 430 евро;

отменить налог солидарности;

ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате;

постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров;

ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС;

рост акциза, налога на азартные игры и лотереи;

в регулировании налога на недвижимость акцент будет сделан на упорядочении системы кадастровой оценки.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.