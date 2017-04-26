Руководители большинства предприятий, полностью или частично принадлежащих государству, за год зарабатывают менее 100 000 евро, свидетельствуют данные из подданных в Службу госдоходов (СГД) деклараций должностных лиц. К установленному законом сроку, то есть к 24 апреля 2016 года декларации подали 57,3 тыс. должностных лиц, а не предоставили 164 должностных лица.

Средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии в 2016 году составила 859 евро, в общественном секторе средняя зарплата - 886 евро, в частном секторе - 845 евро.

Сколько за год заработали главы госкомпаний?