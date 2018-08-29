Два дня назад любители путешествий, оплатившие туры в разные страны на автобусе и самолете от рижской компании Prieks Tūre, узнали, что поездка отменяется. Для многих это стало неприятным сюрпризом - отпуск был испорчен за несколько часов до выезда. Сайт компании перестал открываться, а с ее страницы в фейсбуке исчезли предложения о супердешевых турах, которые публиковались еще 24 августа. Владелец компании дал комментарии DELFI Репортеру.

Люди объединились в той же соцсети в группу "Пострадавшие клиенты Prieksture.lv" и намерены добиваться выплаты денег. Хозяин фирмы Сергей Ивасюта обещает рассчитаться за две-три недели.

"Он что, кого-то кидал в чужой стране?! Ни разу!" — до последнего сражалась за своего шефа бухгалтер Татьяна. На долю верной сотрудницы Prieks Tūre выпала неблагодарная миссия —принимать заявки на возмещение ущерба от клиентов, которые шли в офис Prieks Tūre на ул. Меркеля нескончаемой чередой. Чего-чего, а радости на их лицах не распознавалось. А истории всех пострадавших были как будто написаны под копирку с разницей в названии страны, где они собирались отдохнуть.

Елена и Ольга собирались 3 сентября на 11 дней в Болгарию, еле выпросили у руководства отпуск. Про то, что поездка "накрылась", узнали случайно — от знакомого гида другой фирмы в Болгарии: "Мы заплатили по 270 евро. Еще в четверг мы сюда звонили — нам сказали, что все хорошо". Александр полгода мечтал о Хорватии — все купил и проплатил заранее. Сергей с женой должны были лететь осенью, чтобы отметить годовщину свадьбы на Крите. Ирина купила тур для любимой мамы. Еще две дамы сообщили, что с Prieks Tūre путешествуют шестой год: такого подвоха никак не ожидали.

О том, что в компании Prieks Tūre творится что-то неладное, DELFI Репортер узнал от мамы и дочки, которые позвонили в редакцию и рассказали о своей беде: отменен купленный еще в марте двухнедельный тур на Крит, о чем они узнали совершенно случайно…