На втором месте находятся двухуровневые апартаменты без отделки площадью 1,2 тыс. кв. м в гостинице "Москва". Их стоимость составляет 3,72 млрд руб. (58 млн евро).

Третью позицию в рейтинге ЦИАН занимает самый большой по площади лот — трехэтажные апартаменты площадью 2 тыс. кв. м в жилом комплексе "Дом на Мосфильмовской".

Ранее в консалтинговой компании Savills рассказали RNS, что в Москве на продажу выставлены около 50 квартир и апартаментов стоимостью от 1 млрд руб. (15,6 млн евро), но они не продаются. "Почему они не продаются? Я думаю, что главная причина — переоцененность большинства этих объектов как с точки зрения цены квадратного метра, так и с точки зрения общего бюджета. Из этих 50 объектов, по нашим оценкам, тех квартир, которые реально можно продать за 1 млрд, не более пяти", — считает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.