Сумма договора - 36 млн евро. Z-Towers, который находится по адресу Ранкя дамбис, 30, станет крупнейшим многофункциональным комплексом в Латвии. Планируется, что он будет сдан в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

Начиная с июня компании Merks предстоит выполнить работы по строительству жилых площадей в северной башне (197 квартир), строительству офисных и коммерческих площадей в южной башне (22 500 квадратных метров) и созданию и благоустройству парка (3500 квадратных метров).

Как уже сообщалось, общие инвестиции в создание комплекса Z-Towers, состоящего из двух 30-этажных зданий, составят 200 млн евро. В комплексе будет 358 квартир, а также офисные помещения общей площадью 10 000 квадратных метров.