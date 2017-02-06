Кредиторы требуют взыскать 203 155 евро с неплатежеспособной фирмы Cherry Media, управлявшей латвийским порталом коллективных покупок Cherry.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная администратором неплатежеспособности Дайгой Спроге.

В ходе процесса неплатежеспособности свои претензии, позже признанные обоснованными, к Cherry Media предъявили 92 необеспеченных кредитора. Первое собрание кредиторов будет проходить 21 февраля в Риге в 10:00 по адресу ул.Дзирнаву, 73-2.

Дело о неплатежеспособности Cherry Media было возбуждено 20 июля 2016 года. Оборот фирмы в 2014 году составил 1,9 млн евро, убытки - 204,66 тыс. евро.

Напомним, что латвийский портал коллективных покупок Cherry неожиданно для клиентов и партнеров прекратил работу в мае 2016 года. Cherry Media сообщила, что уходит с рынка из-за финансовых проблем. Только в Латвии приобретенными на портале купонами не смогли воспользоваться около 4000 клиентов.

Cherry Media - созданный в Эстонии в 2010 году интернет-сервис, при посредничестве которого можно было воспользоваться льготными предложениями предприятий обслуживания.