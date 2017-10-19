Более десяти лет список латвийских миллионеров возглавляют владельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис, говорится в ежегодном журнале "100 самых богатых латвийцев", изданном газетой Dienas Bizness.

В этом году ТОП-100 возглавляет Олег Филь, состояние которого оценивается в 315 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем годом ранее. На втором месте - Эрнест Бернис (312 млн евро, + 5 млн евро за год).

Третье место в списке сохранил за собой крупнейший владелец АО Rietumu banka Леонид Эстеркин. Его состояние оценивается в 226 млн евро, что на 24 млн евро меньше, чем год назад.

На четвертом месте совладелец компании Mikrotīkls Арнис Риекстиньш, за год увеличивший свое состояние на 12 млн евро - до 162 млн евро.

Первую пятерку замыкает еще один совладелец Rietumu banka Аркадий Сухаренко. Его состояние за год уменьшилось на 12 млн евро до 116 млн евро.

В первую десятку также вошли праправнук латвийского бизнесмена-строителя Кристапа Берга – американский латыш Юстс Николай Карлсонс (77 млн евро, минус 3 млн евро за год), крупнейший акционер Olainfarm Валерий Малыгин (70 млн евро, плюс 18 млн евро) совладелец предприятия Alfor (игорный бизнес) Янис Зузанс (58 млн евро, минус 11 млн евро), Аргодс Лусиньш (43 млн евро) и Марцис Мартинсонс (42 млн евро, минус 8 млн евро).