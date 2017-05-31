В июньском номере журнала Kapitāls опубликован Топ-10 богатейших женщин Латвии, который был подготовлен в сотрудничестве с компаниями Laika stars и Lursoft.

Самой богатой женщиной Латвии является владелица сети автозаправок Viada Алевтина Мороз, состояние которой оценивается в 20 млн евро. Ее имя уже 10 лет регулярно упоминается в рейтингах состоятельных латвийцев, но она впервые возглавила топ самых богатых женщин страны.

Второе место в топе занимает Елена Сагательян, которая является крупнейшей совладелицей компании Marno J, занимающейся развитием и управлением недвижимым имуществом. Состояние Сагательян оценивается в 14 млн евро. Несмотря на проблемы с принадлежащим ее компании елгавским торговым центром Pilsētas pasāža, в котором были констатированы дефекты строительных конструкций, Сагательян поднялась на второе место в рейтинге.

На третьем месте разместила Иева Трейя (11 млн евро), которой принадлежит компания Gemoss, торгующая продукцией для баров, кафе, ресторанов и гостиниц. Она продолжает активно развивать свой бизнес: в прошлом году в Лиепае были открыты магазин и склад Gemoss. Поэтому стоимость ее активов выросла, а вместе с ним - улучшение места в рейтинге.