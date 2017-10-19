От выполнения решения Рижской думы о закрытии 42 игорных залов больше всего пострадает фирма Alfor, которой предстоит закрыть 16 игорных залов Fenikss.

Предприятия DLV и Olympic Casino Latvia закроют 14 игорных залов, по семь каждое. DLV управляет заведениями Zilais dimants и Dimanta Bingo, а компания Olympic Casino Latvia - заведениями Olympic casino.

Также будут закрыты шесть игорных залов, управляемых фирмой Furors, которые известны под названием Klondaika.

Ликвидированы будут и три заведения Admirāļu klubs, два Joker LTD и один Bliks, или Aladins.

В среду, 19 октября, Рижская дума поддержала закрытие еще 33 игорных залов, и в следующие пять лет в центре столицы и его защитной зоне придется закрыть 42 игорных зала. Ограничения не относятся к гостиницам и территориям публичной застройки.