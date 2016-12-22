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СГД напоминает, что 20 декабря Сейм принял поправки к закону о налоге с микропредприятий и закону о государственном социальном страховании, которые предусматривают, что в 2017 году ставка налога составит 15% и 12% для предприятий с оборотом до 7000 евро.

Начиная с 2018 года ставка составит 15% для всех микропредприятий. Также отменены минимальные обязательные социальные взносы для работников.

Поправки к законам пока не провозглашены.