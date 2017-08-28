Стремительнее всего зарплата выросла в сфере профессиональных, научных и технических услуг (сюда включаются юридические, бухгалтерские, рекламные, инженерно-технические, архитектурные услуги, а также консалтинговые услуги в сфере коммерческой деятельности, научная деятельность и др.) - на 13,5%. В сфере образования зарплаты увеличились на 13%, в сфере электро-, газо-, теплоснабжения - на 11,1%, в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства - на 11%, в торговле - на 10,4%.

Во втором квартале самые большие средние зарплаты до уплаты налогов за работу на полную ставку зафиксированы в отраслях финансов и страхования (1989 евро), информационных и телекоммуникационных услуг (1446 евро) и энергетики (1291 евро).

Зарплату, превышающую средний уровень, получают работники сфер госуправления и обороны (1133 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1042 евро), добывающей отрасли и разработки карьеров (1014 евро), водоснабжения, вывоза и обработки мусора (944 евро), транспорта и услуг хранения (934 евро).

Самые низкие средние зарплаты до уплаты налогов - в сферах общественного питания и гостиниц (638 евро), других услуг (работа в политических, общественных и других организациях, ремонт бытовых предметов, услуги химчисток, парикмахерских, салонов красоты, похоронные услуги) - 726 евро, а также в отрасли операций с недвижимостью (778 евро), образовании (780 евро), сферах искусства, развлечений и отдыха (803 евро).