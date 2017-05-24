"Google возглавляет рейтинг брендов в Литве и Эстонии, а Swedbank с большим перевесом является лидером в Латвии. В первой десятке стран Балтии всего три общих бренда: Google, Swedbank и Facebook" , - сказал эксперт Emor Айвар Воог.

"Часть брендов обладает сильной позицией в основном в двух странах — например Telia входит в общую десятку и в Эстонии, и в Литве. Maxima отдают предпочтение главным образом в Литве и Латвии, а в Эстонии бренд Maxima вышел из первой десятки и занял 14-е место. Gmail предпочитают в Эстонии и Литве, но в Латвии вместо него чаще пользуются Inbox.lv. Youtube отдают больше предпочтения в Эстонии и Литве, а в Латвии он находится на 11-м месте".

Эксперт Emor Катрин Мяннасте добавила, что большинство брендов, возглавляющих рейтинг в странах Балтии, являются специфичными всего для одной страны. "Стоит отметить производителей кондитерских товаров Эстонии и Латвии Kalev и Laima, которые десятилетиями возглавляют рейтинг предпочтений потребителей. В Литве нет такого же популярного кондитерского бренда с многолетней историей. Самый интересный результат литовского рейтинга — поднявшийся всего за один год работы до 7-й позиции Lidl, что говорит о соответствии этого бренда ожиданиям в Литве", - сказала Мяннасте.

Исследование прошло среди населения Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте 15-74 лет. Выборка была составлена и при необходимости пересматривалась в соответствии с пропорциями населения. Размер выборки составил не менее 1000 человек из каждой страны. Опрос прошел в апреле 2017 года. Список брендов составлен на основе анализа прошлого рейтинга брендов. В каждой стране в исследовании участвовало около 150 брендов. В первом туре респондентам показывали случайно составленные комплекты из логотипов и названий 30 брендов и просили выбрать до пяти наиболее предпочтительных. Во втором туре респонденты выбирали из 25 выбранных брендов до 5 самых любимых.