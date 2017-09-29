Портал Delfi уже второй год подряд признается самым влиятельным медиа-брендом в социальных сетях, сообщили в четверг, 28 сентября, на церемонии награждения топовых брендов Латвии. Топ брендов существует уже 13 лет, в этом году платформа рейтинга пополнилась двумя новыми топами: наградами отмечены не только самые любимые, влиятельные и "зеленые" бренды, то также самые популярные бренды стартапов и бренды самых лучших работодателей.

За лидерство в топе самых любимых брендов боролись Inbox и Google, победа досталась обоим. Inbox получил награду как самый любимый латвийский бренд, Google сохранил лидерские позиции в Латвии и странах Балтии. Впервые в истории рейтинга определен и бренд, получивший Grand Prix: бренд латвийского производителя и экспортера Dobele показал лучший результат по итогам обобщения всех оцениваемых факторов.

В рейтинге в этом году появилось два новых топа - первый в Латвии топ брендов стартапов и топ брендов работодателей. В топе стартапов, созданном создан при поддержке Accenture Latvia, лавры победителя достались разработчику программного обеспечения для работы с аудио Sonarworks, который был признан самым инновационным брендом среди стартапов. Самым быстрорастущим стартапом признан бренд Printful, а наибольший резонанс вызвала платформа взаимных займов Mintos.

Топ брендов лучших брендов работодателей был создан при поддержке компании Amrop. С учетом точки зрения руководителей, потенциальных работников и общества, лидером топа стал Latvijas Mobilais telefons, за которым следуют Swedbank (второе место), airBaltic (3), Latvijas Valsts meži (4) и Latvijas Valsts meži (5). Самым сильным брендом среди работодателей со стопроцентно латвийским капиталом признан UPB.

Топ любимых брендов появился в 2004 году и является самым авторитетным отображением стиля жизни и пристрастий потребителей Латвии и стран Балтии. В этом году в создании рейтинга принимали участие десять партнеров: DDB Consulting, Accenture Latvia, Latvijas Zaļais punkts, Amrop Latvija, Httpool, RAIT Custom Research Baltic, Kapitāls, Startin.LV, Delfi и Labs of Latvia.

