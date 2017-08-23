Если рассматривать рынок квартир в советских многоэтажках, то в Латвии самым высоким спросом пользуются квартиры в так называемых "литовских проектах" и хрущевках. Об этом свидетельствует информация, обобщенная банком DNB banka и компанией Ober-Haus.

В Риге в топ-3 самых востребованных также входят квартиры в домах 119-й серии, в латвийских регионах популярностью пользуются квартиры в проектах 103-й серии.

Цены на жилье в Риге и за пределами столицы существенно отличаются: жилье за пределами Риги заметно дешевле. Если средняя цена квартиры в "литовском проекте" в Риге составляет 720 евро за кв.м, то в регионах она составляет 140 - 250 евро за кв.м. Сходная ситуация с квартирами в хрущевках: в Риге средняя цена составляет 700 евро за кв.м, в регионах - 180 - 300 евро за км.м.

В отдельных городах список самых востребованных проектов различается. В Даугавпилсе самым большим спросом пользуются квартиры в хрущевках, проектах 467-й и 103-й серии, в Валмиере - в проектах 103-й серии, хрущевках и "литовских проектах", в Елгаве - в домах 103-й серии, "литовских проектах" и домах 602-й серии, в Лиепае - в домах 103-й серии, "литовских проектах" и зданиях 104-й серии.