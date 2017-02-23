Исследование базируется на опросе, который с 6 декабря 2016 года до 22 января 2017 года проводила компания по подбору персонала CV-Online Latvia. В опросе приняли участие почти 12 000 респондентов.

В этом году впервые определялись лучшие работодатели в сферах госуправления и общественного питания. Если в госуправлении лидером стал Сейм, то среди предприятий общепита респонденты считают самым востребованным компанию Lido.

Лучшим работодателем в финансовом секторе стал Swedbank, самым востребованным в отрасли транспорта и логистики - авиакомпания airBaltic, а лидером в сфере ИТ и телекоммуникаций - Latvijas mobilais telefons.

В этом году острая борьба развернулась за лидерские позиции между работающими в сфере торговли компаниями Circle K Latvia (бывшая Statoil Fuel & Retail Latvia ) и Coca-Cola HBC Latvia, однако Circle K Latvia смогла остаться самым востребованным работодателем в этой отрасли.

Самым востребованным для работников производственным предприятием также стала энергетическая компания Latvenergo, которая, таким образом, завоевала два титула.

Самым лучшим работодателем в Курземе в ходе опроса признано предприятие "Ventspils nafta" termināls, в Земгале - Dobeles dzirnavnieks, в Видземе - Cēsu alus, в Латгалии - Latvijas maiznieks.