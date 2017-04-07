Инвестиции возведение торгового центра составят 100,2 млн евро. Общая площадь Akropole - 98 000 квадратных метров, из которых 9000 квадратных метров - офисные помещения. В торговом центре разместятся магазины, каток, многозальный кинотеатр, боулинг и несколько заведений общественного питания. Адрес центра - улица Маскавас, 257.
Партнером Merks станет литовская строительная компания Mitnija, которая участвовала в строительстве центров Akropolis в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
Технический проект строительства торгового центра разработало архитектурное бюро Sarma & Norde arhitekti, технический надзор на объекте обеспечивает Būvuzraugi LV.