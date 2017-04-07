Названы сроки завершения строительства торгового центра Akropole в Риге

Foto: Publicitātes attēli В Риге в Кенгарагсе на улице Маскавас в полном объеме начались работы по строительству торгового центра Akropole. Генеральный подрядчик, стройкомпания Merks, намеревается завершить строительство в январе 2019 года. Инвестиции возведение торгового центра составят 100,2 млн евро. Общая площадь Akropole - 98 000 квадратных метров, из которых 9000 квадратных метров - офисные помещения. В торговом центре разместятся магазины, каток, многозальный кинотеатр, боулинг и несколько заведений общественного питания. Адрес центра - улица Маскавас, 257. Партнером Merks станет литовская строительная компания Mitnija, которая участвовала в строительстве центров Akropolis в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Технический проект строительства торгового центра разработало архитектурное бюро Sarma & Norde arhitekti, технический надзор на объекте обеспечивает Būvuzraugi LV.

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