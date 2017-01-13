"Но, наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", — сказал Шувалов.

По словам Шувалова, в период обсуждения ЕС продления санкций премьер-министр Дмитрий Медведев постановил продлить продуктовое эмбарго до 31 декабря 2017 года. Как объяснил первый вице-премьер, это было сделано для того, чтобы "создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий". Он напомнил о приходе в США к власти новой администрации, добавив, что Россия готова "говорить с партнерами настолько, насколько готовы наши партнеры".

"Кто-то должен думать об этом периоде до 31 декабря 2017 года. Произойдет продление или не произойдет, это политическое решение", — заключил он.

Страны Евросоюза, а также США ввели санкции в отношении ряда физических лиц и организаций в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Позже они неоднократно расширялись и продлевались. Россия ввела ответные меры в августе 2014 года, запретив ввоз в Россию некоторых продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже его действие распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.